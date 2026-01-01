African

76 playlist(s)

The Hits: 80s & Beyond Nigeria

The Hits: 80s & Beyond Nigeria
Naija 2010s Hits

Naija 2010s Hits
Throwback Naija Party

Throwback Naija Party
Top Afropop

Top Afropop
C'est Makossa

C'est Makossa
Classic Afro Reggae

Classic Afro Reggae
Amapiano Essence

Amapiano Essence
Afro-Piano Gbedu

Afro-Piano Gbedu
Afropoppin'

Afropoppin'
Eastern Flavour

Eastern Flavour
Throwback Mzansi

Throwback Mzansi
Amapiano Hits 2025

Amapiano Hits 2025
Afrobeats Hits 2025

Afrobeats Hits 2025
AmaPiano Trip

AmaPiano Trip
Mzansi Wave

Mzansi Wave
Afropop Hits 2025

Afropop Hits 2025
Owambe

Owambe
Afro-House Sensations

Afro-House Sensations
Amapiano Hits 2024

Amapiano Hits 2024
Afrobeats Now

Afrobeats Now
Amapiano Hits of 2023

Amapiano Hits of 2023

Afrobeats Hits of 2023

Afrobeats Hits of 2023
Naija Central

Naija Central
Afrobeats Party

Afrobeats Party
Africa’s Next Wave

Africa’s Next Wave
Global Collabs Hotlist

Global Collabs Hotlist
Top 20 Naija Latest & Trending Jams 2025 Updated Daily

Top 20 Naija Latest & Trending Jams 2025 Updated Daily

118K views

Afrobeats with Juju & Fuji Vibes

Afrobeats with Juju & Fuji Vibes

1K views

Uniquement Congo

Uniquement Congo

1M views

Reggae songs

Reggae songs

52K views

old school music

old school music

11K views

New vibe Naija

New vibe Naija

154 views

Amapiano

Amapiano

549 views

old Nigeria hits

old Nigeria hits

9.6K views

December

December

16K views

80’s Nigeria

80’s Nigeria

28K views

Naija 2025 Dec Mix

Naija 2025 Dec Mix

7.8K views

3 steps and Mapiano

3 steps and Mapiano

263 views

Top 20

Top 20

256 views

Diamond latest

Diamond latest

702 views

Saturday bangers

Saturday bangers

340 views

Afrobeats - Soul Taker

Afrobeats - Soul Taker

545 views

Scrit

Scrit

2.9K views

afrobeats

afrobeats

195 views

Amapiano Dance Mixes-2026

Amapiano Dance Mixes-2026

2.7K views

my music p

my music p

82K views

Amapiano

Amapiano

5.4K views

Party

Party

158 views

Afrobeats 2000s

Afrobeats 2000s

669 views

Old school Jams

Old school Jams

19K views

Uncle Rickz Chill Time

Uncle Rickz Chill Time

713 views

Big Boss

Big Boss

28K views

The real

The real

721 views

90s Muzik

90s Muzik

625 views

For the Love of music

For the Love of music

166 views

Happiness Radio

Happiness Radio

3.8K views

bongo playlist 2025

bongo playlist 2025

23K views

Latest 2025

Latest 2025

33K views

Naija

Naija

11K views

Afro beats

Afro beats

220K views

Reggae

Reggae

46K views

Emerald oldies playlist

Emerald oldies playlist

5.7K views

3 Step Amapiano

3 Step Amapiano

401 views

piano piano

piano piano

4.5K views

SA Vibes

SA Vibes

578 views

International

International

367 views

Throwback Naija Vibes

Throwback Naija Vibes

1.4K views

Amapiano

Amapiano

535 views

Birthday Celebration

Birthday Celebration

11K views

Tinos Makossa jams

Tinos Makossa jams

2.8K views

Good hit

Good hit

22K views

Sam hot music 2023

Sam hot music 2023

3K views

East Africa

East Africa

37K views

Vibes

Vibes

410 views

High-life

High-life

4.5K views

Naija

Naija

2.8K views