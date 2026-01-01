African
76 playlist(s)
Afrobeats with Juju & Fuji Vibes
1K views
Uniquement Congo
1M views
Reggae songs
52K views
old school music
11K views
New vibe Naija
154 views
Amapiano
549 views
old Nigeria hits
9.6K views
December
16K views
80’s Nigeria
28K views
Naija 2025 Dec Mix
7.8K views
3 steps and Mapiano
263 views
Top 20
256 views
Diamond latest
702 views
Saturday bangers
340 views
Afrobeats - Soul Taker
545 views
Scrit
2.9K views
afrobeats
195 views
Amapiano Dance Mixes-2026
2.7K views
my music p
82K views
Amapiano
5.4K views
Party
158 views
Afrobeats 2000s
669 views
Old school Jams
19K views
Uncle Rickz Chill Time
713 views
Big Boss
28K views
The real
721 views
90s Muzik
625 views
For the Love of music
166 views
Happiness Radio
3.8K views
bongo playlist 2025
23K views
Latest 2025
33K views
Naija
11K views
Afro beats
220K views
Reggae
46K views
Emerald oldies playlist
5.7K views
3 Step Amapiano
401 views
piano piano
4.5K views
SA Vibes
578 views
International
367 views
Throwback Naija Vibes
1.4K views
Amapiano
535 views
Birthday Celebration
11K views
Tinos Makossa jams
2.8K views
Good hit
22K views
Sam hot music 2023
3K views
East Africa
37K views
Vibes
410 views
High-life
4.5K views
Naija
2.8K views