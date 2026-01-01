Autumn

129 playlist(s)

Fall Hits

Fall Hits
mindful

mindful

Autumn Hits in Germany

Autumn Hits in Germany
#sadforever

#sadforever
Emotional Songs: Germany

Emotional Songs: Germany
Cuddle Schlager

Cuddle Schlager
Grey German Rap

Grey German Rap
Classical for Autumn

Classical for Autumn
Minimal Techno Flow

Minimal Techno Flow
Focused Gaming

Focused Gaming
Rain Sounds

Rain Sounds
Classical for Sleeping

Classical for Sleeping
Electro Deceleration

Electro Deceleration
Mellow Pop Classics

Mellow Pop Classics
Gentle Piano

Gentle Piano
Chill R&B

Chill R&B
Sweetheart Pop

Sweetheart Pop
Relaxing 80s Rock

Relaxing 80s Rock
Soft Rock Ballads

Soft Rock Ballads
Coffee Shop Blend

Coffee Shop Blend
Sad songs

Sad songs

2.2K views

Freitag

Freitag

1.9K views

techno minimal

techno minimal

1K views

Schlager Mix

Schlager Mix

382K views

Singen

Singen

427 views

de todo un poco englishh

de todo un poco englishh

13K views

для сну

для сну

1.5K views

Nachdenken

Nachdenken

119 views

Сон

Сон

152 views

Câmara suave

Câmara suave

259 views

Le Cafe mix

Le Cafe mix

193 views

달달한팝

달달한팝

575 views

R&B

R&B

10K views

Sleep

Sleep

316 views

Shakira

Shakira

4.1K views

Soft Electronic

Soft Electronic

2.4K views

Piano

Piano

444 views

잔잔커피

잔잔커피

147 views

Freitags Abends

Freitags Abends

26K views

Pop para la ofi

Pop para la ofi

40K views

Musica tranqui

Musica tranqui

4.1K views

Singing

Singing

2.8K views

西洋甜蜜情歌

西洋甜蜜情歌

4.6K views

R&B

R&B

472 views

Ingles favoritas

Ingles favoritas

3.4K views

Jill's songs

Jill's songs

516 views

Mein Schlagermix 2024

Mein Schlagermix 2024

401 views

适合秋天听的古典音乐

适合秋天听的古典音乐

456 views

german songs

german songs

5.6K views

Minimal Techno

Minimal Techno

13K views

요가

요가

891 views

Electro / House

Electro / House

3.1K views

karışık sakin kafa

karışık sakin kafa

485 views

Liebe

Liebe

229 views

Sleeping mood

Sleeping mood

9.5K views

잔잔한 클래식

잔잔한 클래식

1.2K views

Lofi

Lofi

385 views

80's

80's

30K views

Rap

Rap

936 views

buat di jalan

buat di jalan

10K views

Don't kill my Vibe

Don't kill my Vibe

8.6K views

モーツァルト　集中力

モーツァルト　集中力

224 views

der morgen nach Marie

der morgen nach Marie

1.5K views

Dark Minimál

Dark Minimál

3.5K views

Beats to think to

Beats to think to

18K views

música para leer

música para leer

1.4K views

Ballads

Ballads

2.7K views

Chill vibes

Chill vibes

150 views

alternative

alternative

4.6K views

西洋情歌

西洋情歌

970 views

수면음악

수면음악

52K views

Deutsche Lieder

Deutsche Lieder

396 views

80's vibes

80's vibes

13K views

Sommer 2024

Sommer 2024

3.8K views

Sleep

Sleep

381K views

lofi chillhop

lofi chillhop

377 views

Melancholische Pop-Songs

Melancholische Pop-Songs

49K views

Coffee

Coffee

634 views

White Girl Playlist

White Girl Playlist

38K views

Nhạc làm việc

Nhạc làm việc

3.5K views

Vibras de Tecno Minimalista

Vibras de Tecno Minimalista

356 views

Stimmen der Nacht

Stimmen der Nacht

469 views

Focus study

Focus study

1.5K views

Best romantic songs

Best romantic songs

236K views

Chill 2026

Chill 2026

225 views

Sleeping music

Sleeping music

589 views

Vibes

Vibes

8.1K views

cercle festival

cercle festival

191 views

가슴 따뜻한 클래식

가슴 따뜻한 클래식

6.5K views

Meine lieder

Meine lieder

12K views

shower songs

shower songs

256K views

レッスン前

レッスン前

8.6K views

споки

споки

150 views

80's

80's

33K views

Sing along 🎤

Sing along 🎤

144K views

Melancholic

Melancholic

2.9K views

Nachdenklich

Nachdenklich

840 views

Lofi

Lofi

474 views

Work Music

Work Music

1K views

Bruno Mars and favorites

Bruno Mars and favorites

718 views

80's Nostalgia

80's Nostalgia

16K views

Beach House Beats

Beach House Beats

296 views

3 and under

3 and under

242 views

Sleep sounds

Sleep sounds

33K views

Nice beats

Nice beats

229 views

When you need a good old cry

When you need a good old cry

19K views

Peaceful

Peaceful

10K views

Lernen

Lernen

1K views

Liebling's Musig im Moment

Liebling's Musig im Moment

14K views

minimalist low euro tech

minimalist low euro tech

21K views

80's

80's

582 views

Clásicos al amanecer

Clásicos al amanecer

330 views

flow state

flow state

13K views

Sexy mood

Sexy mood

17K views

Relax

Relax

208 views

1980's

1980's

79K views

Pop

Pop

5.2K views

Rain

Rain

2.9K views

Moonlight Sanota

Moonlight Sanota

521 views

Aktuell

Aktuell

64K views

Smooth

Smooth

12K views

deep minimum focus

deep minimum focus

6.8K views

Liebe

Liebe

501 views

Serene Cello & Piano

Serene Cello & Piano

189 views

Lieblingsmusik

Lieblingsmusik

2.7K views

R&B

R&B

760 views

Easy Listening

Easy Listening

42K views

rain sleep sounds

rain sleep sounds

29K views

잔잔

잔잔

906 views