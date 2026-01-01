Folk & acoustic

87 playlist(s)

Essential Folk

Essential Folk
Essential Bluegrass

Essential Bluegrass
Traditional Bluegrass

Traditional Bluegrass
Daughters of Folk

Daughters of Folk
Acoustic Covers of Love Songs

Acoustic Covers of Love Songs
Acoustic Soul

Acoustic Soul
Acoustic Pop

Acoustic Pop
Indie Folk Favorites

Indie Folk Favorites
Campfire Classics

Campfire Classics
Acoustic Singer-Songwriters

Acoustic Singer-Songwriters
Singer-Songwriter Classics

Singer-Songwriter Classics
Peaceful Singer-Songwriter

Peaceful Singer-Songwriter

Harvest Moon

Harvest Moon
Traditional Celtic Folk

Traditional Celtic Folk
Presenting Bob Dylan

Presenting Bob Dylan
Contemporary Classical Guitar

Contemporary Classical Guitar
Rustic Ramble

Rustic Ramble
The New Roots

The New Roots
Soca Now

Soca Now
Hawaiian Folk

Hawaiian Folk
Farm to Table

Farm to Table
Romantic Boleros

Romantic Boleros
Ambiente Acústico

Ambiente Acústico
Folklore from Argentina

Folklore from Argentina
Argentinian Tango

Argentinian Tango
Gujarati Folk

Gujarati Folk
Rajasthani Folk

Rajasthani Folk
Kollywood Kuthu

Kollywood Kuthu
Bollywood Folk

Bollywood Folk
OPM Folk

OPM Folk
OPM Acoustic

OPM Acoustic
Acoustic Thai Pop

Acoustic Thai Pop
Ukrainian Folk

Ukrainian Folk
Acoustic Japan

Acoustic Japan
쉼온

쉼온
MEMLEKET Turkish Folk

MEMLEKET Turkish Folk
Acoustic Hibernation

Acoustic Hibernation
Pang Tita na OPM

Pang Tita na OPM

310 views

wedding songs

wedding songs

131K views

cuddle music

cuddle music

3.3K views

Chill

Chill

133K views

Sleepytime Evie

Sleepytime Evie

1.8K views

Mountain House music

Mountain House music

31K views

Oldies but Goodies

Oldies but Goodies

436 views

Irish Songs

Irish Songs

1.5K views

morning soft

morning soft

382 views

2026년 여름

2026년 여름

556 views

Boleros románticos

Boleros románticos

573 views

Tanguitos del viejo

Tanguitos del viejo

160K views

Morning Mellow

Morning Mellow

284 views

Justo en el Cora

Justo en el Cora

1K views

Sun in an Empty Room

Sun in an Empty Room

220 views

Sweet soul

Sweet soul

28K views

Sing and Dance

Sing and Dance

1.1K views

acoustic favs

acoustic favs

38K views

Acoustic

Acoustic

805 views

70s music

70s music

1.7K views

Música 2025

Música 2025

2.1K views

Músicas para Relaxar

Músicas para Relaxar

478 views

folclore argentino

folclore argentino

245 views

opm love songs

opm love songs

17K views

para viajar tranquilo

para viajar tranquilo

168 views

driving folk

driving folk

18K views

Stripped

Stripped

465 views

Filipino songs sheesh

Filipino songs sheesh

63K views

oldies and goodies!

oldies and goodies!

429K views

Sunset

Sunset

377 views

Bedtime routine

Bedtime routine

558 views

Love Songs

Love Songs

28K views

Matin tout doux

Matin tout doux

890 views

Guitarra Clássica Espanhola

Guitarra Clássica Espanhola

558 views

Best Bollywood Party Songs 🥳

Best Bollywood Party Songs 🥳

100K views

Angela

Angela

417 views

Україно

Україно

4.9K views

.... buddy

.... buddy

2.3K views

어쿠스틱 관리용

어쿠스틱 관리용

1.3K views

Replacement for Larisa

Replacement for Larisa

262 views

Chill

Chill

1.7K views

OPM chill

OPM chill

68K views

Boleros de mi vida

Boleros de mi vida

469 views

Summer

Summer

662 views

Country

Country

138 views

Gentle mornings

Gentle mornings

607 views

My Bollywood Jam

My Bollywood Jam

1K views

Hopeless romantic

Hopeless romantic

32K views

이불속에서 듣는 POP

이불속에서 듣는 POP

8.7K views

Pop

Pop

72K views