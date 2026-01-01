Indie & alternative

97 playlist(s)

Alternative Current: Hits

Alternative Current: Hits
Line Up: Indie + Alternative

Line Up: Indie + Alternative
Today's Indie Hits

Today's Indie Hits
New Alternative Indie

New Alternative Indie
Fresh New Indie

Fresh New Indie
Your New Alternative

Your New Alternative
New Alt

New Alt
Indie Anthems

Indie Anthems
Eclectic Rock

Eclectic Rock
Heavy Stereo: Indie Rock

Heavy Stereo: Indie Rock
Alt on Repeat

Alt on Repeat
Ultimate Indie Anthems

Ultimate Indie Anthems
Indie Overload

Indie Overload
Coffee Shop Indie

Coffee Shop Indie
All-Time Alt

All-Time Alt
Alt-Pop Hits

Alt-Pop Hits
'00s Alternative

'00s Alternative
Indie Folk Favorites

Indie Folk Favorites
Alternative All Day

Alternative All Day
Indo Indie

Indo Indie
Tangente Brazilian Indie

Tangente Brazilian Indie
Indie music from Argentina

Indie music from Argentina
Indie Pop

Indie Pop
Indietronica Essentials

Indietronica Essentials
Turkish Indie Hotlist

Turkish Indie Hotlist
Queens of Indie

Queens of Indie
ALTNTVO

ALTNTVO
Supersonic Sing-Along

Supersonic Sing-Along
Sunshine Indie

Sunshine Indie
Querfeldein: German Indie Hits

Querfeldein: German Indie Hits
sad summer

sad summer
Indie Gold

Indie Gold

Antenna

Antenna
slowcore

slowcore
Take It Easy Indie

Take It Easy Indie
Drift Away Indie

Drift Away Indie
Festival Anthems

Festival Anthems
Genre Blurring

Genre Blurring
Indie Lovers Mixtape

Indie Lovers Mixtape
Asian Wave

Asian Wave
new boleros

new boleros
Éxitos Indie

Éxitos Indie
New Latin Alt & Indie

New Latin Alt & Indie
Musas Alternativas

Musas Alternativas
Acoustic Indie & Alternative

Acoustic Indie & Alternative
Mellow Indie

Mellow Indie
A Happy Alternative

A Happy Alternative
Kyle from the Rail's Top songs of 2025!

Kyle from the Rail's Top songs of 2025!

163 views

Tonight's the night

Tonight's the night

330 views

polecane piosenki

polecane piosenki

119 views

Alt- Windows Down, Volume Up

Alt- Windows Down, Volume Up

9.5K views

잔 팝

잔 팝

277 views

Indie 2024

Indie 2024

152 views

90s tunes

90s tunes

275K views

Top Winter 2026 Songs

Top Winter 2026 Songs

376 views

radio serenatas

radio serenatas

414 views

Favorite Songs #103

Favorite Songs #103

768 views

indie

indie

880 views

New house select

New house select

126 views

german summer songs

german summer songs

10K views

That one night

That one night

219 views

Gu nhạc gần đây

Gu nhạc gần đây

660 views

campur sari

campur sari

479 views

cómo agua para chocolate

cómo agua para chocolate

239 views

indiezinho de apartamento

indiezinho de apartamento

523 views

2024 Music Playlist

2024 Music Playlist

502 views

lets get going

lets get going

574 views

2025 Chill

2025 Chill

167 views

A 2026 Vibe

A 2026 Vibe

2K views

Britpop | Best British Indie Music 80's 90's 00's

Britpop | Best British Indie Music 80's 90's 00's

66K views

90s Throwback Favourites

90s Throwback Favourites

232K views

Indian

Indian

466 views

Normal People: Marianne's Playlist

Normal People: Marianne's Playlist

630 views

Doctoral summer

Doctoral summer

424 views

enamorado playlist

enamorado playlist

1.3K views

Sommer 26

Sommer 26

261 views

잔잔드라이브

잔잔드라이브

337 views

Rock Indie

Rock Indie

547 views

Gym Playlist

Gym Playlist

492 views

Sıkıldım

Sıkıldım

1K views

Wakey Wakey

Wakey Wakey

273 views

Calma calma

Calma calma

244 views

Recent Jams

Recent Jams

294 views

indie

indie

2K views

Chill from Dusk to Dawn

Chill from Dusk to Dawn

10K views

indie 2000

indie 2000

27K views

NPR's Top 125 Songs of 2025

NPR's Top 125 Songs of 2025

592 views

fall finds

fall finds

224 views

Santa Barbara

Santa Barbara

225 views

2026 Summer

2026 Summer

310 views

My high school bands

My high school bands

32K views

songs to share

songs to share

145 views

MTV: The 50 Greatest Indie Anthems Of All Time

MTV: The 50 Greatest Indie Anthems Of All Time

24K views

Alternative

Alternative

455 views

easy listening

easy listening

606 views

deutsche banger

deutsche banger

21K views

Traurige Atzen Stunden

Traurige Atzen Stunden

61K views