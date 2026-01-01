Summer

130 playlist(s)

Sommerhits 2026

Sommerhits 2026
Beach Beats

Beach Beats
Happy Pop

Happy Pop
Tropical House

Tropical House
Schlager Motivation

Schlager Motivation
Ultimate Summer Hits

Ultimate Summer Hits
Summer Breeze Soul

Summer Breeze Soul
Party Time

Party Time
Laid Back Summer

Laid Back Summer
Deep House 2026

Deep House 2026
Singalong Hits: Germany

Singalong Hits: Germany
Energy Boost - Pop & Dance

Energy Boost - Pop & Dance
Sunshine Indie

Sunshine Indie
Afrobeats Party

Afrobeats Party
Party Schlager

Party Schlager
Schlager Summer

Schlager Summer
sad summer

sad summer
All-Time Summer Jams

All-Time Summer Jams
Summer Dance Classics

Summer Dance Classics
Classic Rock Summer

Classic Rock Summer
'80s Summer Grooves

'80s Summer Grooves
Old Songs

Old Songs

958 views

electric-dream-synth-funk

electric-dream-synth-funk

177 views

schlager

schlager

6.3K views

Holiday Party 2023

Holiday Party 2023

1.3K views

summer breeze

summer breeze

480 views

Party

Party

1.3K views

Músicas indies alegres

Músicas indies alegres

355 views

feel good 80s

feel good 80s

15K views

Summer

Summer

683 views

Soft Naija

Soft Naija

2.4K views

Get up amd go

Get up amd go

131K views

Lieder 2025

Lieder 2025

985 views

Brennas playlist

Brennas playlist

545 views

fun radio 2025

fun radio 2025

1.1K views

80's

80's

30K views

Pop

Pop

166 views

Pacha Ibiza 2025 - Official Playlist

Pacha Ibiza 2025 - Official Playlist

24K views

Chill from Dusk to Dawn

Chill from Dusk to Dawn

10K views

60s/70s Rock

60s/70s Rock

15K views

Easy jams

Easy jams

8.7K views

Summer

Summer

1.2K views

schlager

schlager

655 views

Deutch Playlist

Deutch Playlist

702 views

summer 25

summer 25

12K views

2000s babies

2000s babies

16K views

Summer Indie

Summer Indie

42K views

Number One R&B Hits 1972-1973

Number One R&B Hits 1972-1973

26K views

Temazos actuales en inglés

Temazos actuales en inglés

2.1K views

LOS40 Dance (2025)

LOS40 Dance (2025)

2.6K views

growing up

growing up

2.3K views

Live

Live

124 views

Naija

Naija

11K views

Partymusik

Partymusik

58K views

pop buena

pop buena

17K views

Night drive Vibes

Night drive Vibes

136K views

Partymix

Partymix

21K views

Play list to think about N💖

Play list to think about N💖

1.4K views

Feeling Great

Feeling Great

657 views

클럽음악

클럽음악

1.2K views

car sing along

car sing along

139K views

Summer playlist

Summer playlist

519 views

walking playlist

walking playlist

342 views

Lovely Jazz

Lovely Jazz

1K views

jumping music

jumping music

23K views

Beach Music

Beach Music

544 views

Motor City Hits

Motor City Hits

2.5K views

80's

80's

215K views

dance

dance

1.2K views

Drive

Drive

1.7K views

Heath’s Birthday celebration

Heath’s Birthday celebration

725 views

House music 🔥

House music 🔥

422 views

African

African

538 views

Gu nhạc gần đây

Gu nhạc gần đây

660 views

schlager 01

schlager 01

2.2K views

Meine Song's

Meine Song's

20K views

Garden

Garden

206 views

House

House

1.8K views

Fasching 25

Fasching 25

5.2K views

Marieta boladora

Marieta boladora

724 views

summer dance

summer dance

2.5K views

Oldies

Oldies

292 views

Old school jams

Old school jams

102K views

Great Songs

Great Songs

53K views

Canteen chill vibes

Canteen chill vibes

139 views

songs to share

songs to share

145 views

Og playlist

Og playlist

261 views

Recent Jams

Recent Jams

294 views

Dance

Dance

676 views

Family rock

Family rock

52K views

My 80s

My 80s

16K views

Mood Ring

Mood Ring

2.2K views

Wedding songs

Wedding songs

6.3K views

Freitag

Freitag

1.9K views

House 2026

House 2026

60K views

good mix

good mix

341 views

Happiness Radio

Happiness Radio

3.8K views

meine Playlist

meine Playlist

10K views

I think you'll like these...

I think you'll like these...

627 views

Happy Happy Happy Music

Happy Happy Happy Music

231K views

Party

Party

597 views

Sarah

Sarah

615 views

Podzimní Chill

Podzimní Chill

261 views

Feel good summer

Feel good summer

7.2K views

'70s Soul Essentials

'70s Soul Essentials

101K views

Summer 2025

Summer 2025

1.9K views

ambiance

ambiance

584 views

80's Arcade

80's Arcade

52K views

80s &90s

80s &90s

31K views

Vibe

Vibe

277 views

Deutscher Mix

Deutscher Mix

29K views

Soul

Soul

18K views

Meine Liste

Meine Liste

783 views

Teen Years

Teen Years

8.2K views

Old School

Old School

2.4K views

summer mix for besties

summer mix for besties

430 views

The real

The real

721 views

Beach

Beach

10K views

Happy travels

Happy travels

463 views

English

English

1.5K views

Chill

Chill

315 views

Old School soul/funk

Old School soul/funk

5.2K views

schlager

schlager

431 views

Fall of summer

Fall of summer

1.1K views

you're out of touch (80s)

you're out of touch (80s)

21K views

work playlist

work playlist

143 views

fresh house 2025

fresh house 2025

4.1K views

Feel like a kid again

Feel like a kid again

22K views

Night ski

Night ski

683 views

Fire

Fire

2.9K views