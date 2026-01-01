Metal

88 playlist(s)

Blasphemous In Black

Blasphemous In Black
Metal Hotlist

Metal Hotlist
Harder Than Hell

Harder Than Hell
Golden Gods of Metal

Golden Gods of Metal
Essential Heavy Metal

Essential Heavy Metal
Deathcore Apocalypse

Deathcore Apocalypse
Heavy Metal Workout

Heavy Metal Workout
New Metal

New Metal
The Metal Moshpit

The Metal Moshpit
Uppercut

Uppercut
Metalcore Meltdown

Metalcore Meltdown
True Metal Warriors

True Metal Warriors
Thrash Metal Shred

Thrash Metal Shred
Hard Rock

Hard Rock
Running to Metal

Running to Metal
'00s Metal

'00s Metal
Metal Hits

Metal Hits
Modern Metal Ballads

Modern Metal Ballads
Foundations of Metal

Foundations of Metal
Heavy Hitters

Heavy Hitters
Japan Metal

Japan Metal
Alternative Metal Workout

Alternative Metal Workout
Crypt of Death

Crypt of Death
Nu Metal Revolution

Nu Metal Revolution
Heavy Gauge

Heavy Gauge
Hair Metal Hedonists

Hair Metal Hedonists
Heavy Industry

Heavy Industry
'80s Metal

'80s Metal
New Metal

New Metal
Nu-Metal Rage

Nu-Metal Rage
Melodeath Masters

Melodeath Masters
'90s Metal

'90s Metal
Mellow Metal

Mellow Metal
Swords & Sorcery

Swords & Sorcery
'10s Metal

'10s Metal
Metal Hits 2025

Metal Hits 2025
POST-

POST-
Brazilian Headbangers

Brazilian Headbangers
Rage

Rage

22K views

Power/Melodic/Symphonic Metal

Power/Melodic/Symphonic Metal

434 views

Epitaph Radio Playlist

Epitaph Radio Playlist

202 views

Rock Trainer

Rock Trainer

264K views

Metalos Tekereszet

Metalos Tekereszet

776 views

Rock und Metal

Rock und Metal

283 views

Metal that lets me get through a night shift

Metal that lets me get through a night shift

717 views

Rock 60s 70s 80s 90s / Hard / Heavy / Acid / Blues / Psychedelic / Progressive

Rock 60s 70s 80s 90s / Hard / Heavy / Acid / Blues / Psychedelic / Progressive

2.7K views

sweating bullets

sweating bullets

838 views

morning mix

morning mix

1.4K views

Industrial

Industrial

17K views

80s heavy band collection

80s heavy band collection

15K views

Metal

Metal

690 views

Blackest metal

Blackest metal

13K views

Glam baby

Glam baby

70K views

Today’s rock hits

Today’s rock hits

3.6K views

Legit Thrash Metal

Legit Thrash Metal

57K views

Ballads

Ballads

567 views

Rock2000

Rock2000

35K views

Melodic metal

Melodic metal

91K views

Tamaras metal feels

Tamaras metal feels

448 views

Brandi G's work Mix

Brandi G's work Mix

555 views

HMデスメタル

HMデスメタル

619 views

work out music

work out music

22K views

Riffs

Riffs

511 views

Huge Metal Mix

Huge Metal Mix

9.2K views

めたる

めたる

702 views

Metal

Metal

24K views

Rocky Horror

Rocky Horror

787 views

Metalcore Madness

Metalcore Madness

11K views

metal ultra mix

metal ultra mix

1.1K views

80s Heavy Metal

80s Heavy Metal

28K views

2026 Metal Hot List

2026 Metal Hot List

494 views

Industrial Metal

Industrial Metal

44K views

rock/metal

rock/metal

3.2K views

Today's Rock Hits

Today's Rock Hits

5.9K views

Краще

Краще

250 views

Rock

Rock

19K views

April 2026

April 2026

2.6K views

Japanメタル

Japanメタル

16K views

Work out

Work out

97K views

Main playlist

Main playlist

406 views

ハードロック

ハードロック

23K views

Medieval Metal

Medieval Metal

2.9K views

старый рок

старый рок

42K views

Heavy

Heavy

12K views

Grunge

Grunge

522 views

Thrash zone!

Thrash zone!

16K views

Workout Rock n Metall

Workout Rock n Metall

16K views

relaxing rock

relaxing rock

1.3K views