R&B & soul

124 playlist(s)

Neo Soul Essentials

Neo Soul Essentials
Highline: Today's R&B Hits

Highline: Today's R&B Hits
Chill R&B

Chill R&B
I'm a Flirt

I'm a Flirt
Soothing Soul

Soothing Soul
Essential '90s R&B

Essential '90s R&B
Feel-Good R&B Vibes

Feel-Good R&B Vibes
R&B Party

R&B Party
New R&B

New R&B
Acoustic Soul

Acoustic Soul
Cuffin' Season

Cuffin' Season
Feel-Good Hip Hop and R&B

Feel-Good Hip Hop and R&B
Sunshine Soul

Sunshine Soul
'90s R&B

'90s R&B
'90s R&B Party

'90s R&B Party
Groove On

Groove On
Calm Night Drive Korean Ballad/R&B

Calm Night Drive Korean Ballad/R&B
Neo-Soul Revival

Neo-Soul Revival
Biggest R&B Hits

Biggest R&B Hits
'80s R&B + Soul

'80s R&B + Soul
Incense & Tea

Incense & Tea
Brown Sugar: New Collabs

Brown Sugar: New Collabs
'00s Vibes Only

'00s Vibes Only
Never-Ending Slow Jams

Never-Ending Slow Jams
Essential '80s R&B

Essential '80s R&B
Running On R&B

Running On R&B
Motown in the '70s

Motown in the '70s
Motown Dance Party

Motown Dance Party
'00s R&B Chill

'00s R&B Chill
Pop R&B Jams

Pop R&B Jams
R&B Party-Starters

R&B Party-Starters
End of the Road: Classic R&B Breakup

End of the Road: Classic R&B Breakup
Classic Sunshine Soul

Classic Sunshine Soul
Cloudy Day R&B

Cloudy Day R&B
'00s R&B

'00s R&B
OPM R&B Soul

OPM R&B Soul
Brand New Korean R&B

Brand New Korean R&B
'60s R&B + Soul

'60s R&B + Soul

Late-Night Rendezvous

Late-Night Rendezvous
'10s R&B Chill

'10s R&B Chill
Mzansi Wave

Mzansi Wave
Sing-Along Soul

Sing-Along Soul
'80s Slow Jams

'80s Slow Jams
Boy, Bye

Boy, Bye
Funk & Soul Power

Funk & Soul Power
'10s R&B

'10s R&B
50 Shades of R&B

50 Shades of R&B
Today's R&B Christmas

Today's R&B Christmas
Sweet Soul Revival

Sweet Soul Revival

Vibes on Deck

Vibes on Deck
R&B Blueprints

R&B Blueprints
Endless R&B Throwbacks

Endless R&B Throwbacks
Shea Butter Groove

Shea Butter Groove
Chill Korean Hip-Hop/R&B

Chill Korean Hip-Hop/R&B
'10s Korean R&B

'10s Korean R&B
Christian R&B

Christian R&B
'90s Slow Jams

'90s Slow Jams
Soul Made in Philly

Soul Made in Philly

Dip It Low: '00s R&B Party

Dip It Low: '00s R&B Party
Essential Motown Hits

Essential Motown Hits
No Diggity: Chill '90s Rap and R&B

No Diggity: Chill '90s Rap and R&B
New & Timeless Soul Hits

New & Timeless Soul Hits
R&B Japan

R&B Japan
Heartbreak R&B

Heartbreak R&B
Kings of R&B

Kings of R&B
'10s Adult R&B

'10s Adult R&B
SAY NO MORE: Rap + R&B Hits

SAY NO MORE: Rap + R&B Hits
Cloud Nine R&B

Cloud Nine R&B
R&B love

R&B love

UK R&B Hits 2025

UK R&B Hits 2025
Feel Good Korean Hip-Hop/R&B

Feel Good Korean Hip-Hop/R&B
Esensi R&B

Esensi R&B
R&B Hits 2022

R&B Hits 2022
Summer Breeze Soul

Summer Breeze Soul
100% Soul

100% Soul

1.1K views

Old school

Old school

594 views

Moving mix 2023

Moving mix 2023

909 views

Chill

Chill

765 views

Slow Motion

Slow Motion

3K views

Cleaning Time

Cleaning Time

9.7K views

Luther V. And Others

Luther V. And Others

964 views

Soulful R&B

Soulful R&B

10K views

Duets

Duets

6.6K views

Latest 2025

Latest 2025

33K views

High Pitch

High Pitch

344 views

R&B Rules

R&B Rules

439K views

Party Mix

Party Mix

4.3K views

Calm music

Calm music

67K views

Soul Tranqui.

Soul Tranqui.

16K views

일단들어

일단들어

2K views

old school track

old school track

15K views

smooth breeze

smooth breeze

326K views

Throwback Jams

Throwback Jams

37K views

Wake Up Jammin

Wake Up Jammin

391 views

80s R&B Favorites

80s R&B Favorites

346 views

아빠의 최신 힙스러운 뮤직박스

아빠의 최신 힙스러운 뮤직박스

294 views

Vibes

Vibes

5.2K views

Ladies night

Ladies night

27K views

Smooth Soul RnB

Smooth Soul RnB

164 views

Beyoncé

Beyoncé

51K views

throwback girl

throwback girl

41K views

smooth songs

smooth songs

4.5K views

favorite song

favorite song

1.9K views

70s Motown

70s Motown

83K views

college days

college days

1.3K views

R&B Christmas

R&B Christmas

695 views

日本R&B

日本R&B

1K views

Not Sharing Radio

Not Sharing Radio

484 views

Motown Vibes

Motown Vibes

9.5K views

국내힙함

국내힙함

1.2K views

R&B

R&B

2.4K views

Herbst

Herbst

572 views

Spring 2026

Spring 2026

139 views

Peaceful

Peaceful

10K views

이거 플리 좋음

이거 플리 좋음

604 views

’80s Jam Session

’80s Jam Session

53K views

煌めきワンダーのラジオ

煌めきワンダーのラジオ

756 views

REDISCOVER The ’60s: Soul

REDISCOVER The ’60s: Soul

22K views

Hayward birthday party

Hayward birthday party

766 views

수경이랑 포항여행에서 들을거

수경이랑 포항여행에서 들을거

152 views

Don't kill my Vibe

Don't kill my Vibe

8.6K views

Da' Grooves

Da' Grooves

14K views

The 80's & 99's

The 80's & 99's

1.3K views

Fun

Fun

29K views