Arabic

122 playlist(s)

Gamed

Gamed
Tarab

Tarab
Khaleeji Marra

Khaleeji Marra
Aywa Araby

Aywa Araby
Shkad Iraqi

Shkad Iraqi
Arabs Abroad

Arabs Abroad
All Time Egyptian Hits

All Time Egyptian Hits
Fresh Arabic

Fresh Arabic
All Time Khaleeji Hits

All Time Khaleeji Hits
Levant Hotlist

Levant Hotlist
All Time Arabic Hits

All Time Arabic Hits
All Time Iraqi Hits

All Time Iraqi Hits

Fresh Egyptian

Fresh Egyptian
عربي RAP

عربي RAP
Fresh Khaleeji

Fresh Khaleeji
Maghreb Hotlist

Maghreb Hotlist
Egyptian Rap

Egyptian Rap
Arabic On Repeat

Arabic On Repeat
Fresh Iraqi

Fresh Iraqi
El Zaman El Gameel

El Zaman El Gameel
Sheilat

Sheilat
Mahraganat

Mahraganat
Maghreb Rap

Maghreb Rap
Arabic EDM Anthems

Arabic EDM Anthems
Khaleeji On Repeat

Khaleeji On Repeat
Fresh Mahraganat

Fresh Mahraganat
Nostalgic Oldies

Nostalgic Oldies
Iraqi On Repeat

Iraqi On Repeat
Arabic Hits 2021

Arabic Hits 2021
All Time Lebanese Hits

All Time Lebanese Hits
Egyptian On Repeat

Egyptian On Repeat
Ketha Saudi

Ketha Saudi
Arabic Love Songs

Arabic Love Songs
Egyptian Rap Essentials

Egyptian Rap Essentials
'10s Iraqi

'10s Iraqi
'00s Arabic Sing-along Anthems

'00s Arabic Sing-along Anthems
All Time Maghreb Hits

All Time Maghreb Hits
Jalsat

Jalsat
Egyptian Hits 2021

Egyptian Hits 2021
Your Morning Coffee

Your Morning Coffee
Khaleeji Love Songs

Khaleeji Love Songs
Dabkeh Party Starters

Dabkeh Party Starters
'90s Arabic Sing-along Anthems

'90s Arabic Sing-along Anthems
Iraqi Love Songs

Iraqi Love Songs
'10s Egyptian

'10s Egyptian
Feel Good Arabic

Feel Good Arabic
'10s Khaleeji

'10s Khaleeji
Egyptian '00s

Egyptian '00s
Rai

Rai
Arabic Workout

Arabic Workout
'80s Arabic Sing-along Anthems

'80s Arabic Sing-along Anthems
Iraqi Feel Good

Iraqi Feel Good
Egyptian '90s

Egyptian '90s
Khaleeji '00s

Khaleeji '00s
Party Arabic Style

Party Arabic Style
Afro Arabic

Afro Arabic
Egyptian '80s

Egyptian '80s
Khaleeji '90s

Khaleeji '90s

Arabic Rap Royalty

Arabic Rap Royalty
Iraqi Sad Songs

Iraqi Sad Songs
Instrumental Arabic

Instrumental Arabic
Nour el Ain

Nour el Ain
Lebanese Hits 2021

Lebanese Hits 2021
Khaleeji '80s

Khaleeji '80s
Saddest Arabic Songs of All Time

Saddest Arabic Songs of All Time
El Gai Ahla

El Gai Ahla
Iraqi Party

Iraqi Party
Belly Dancing Anthems

Belly Dancing Anthems
Hala Amreeka

Hala Amreeka
Khaleeji Sad

Khaleeji Sad
Qahwa Sada

Qahwa Sada
Egyptian Party Starters

Egyptian Party Starters
ارقص وافرح

ارقص وافرح

40K views

Love

Love

165K views

راي

راي

31K views

اغاني عراقية

اغاني عراقية

35K views

Nostalgie

Nostalgie

28K views

قلولو نتمشي

قلولو نتمشي

1.3K views

يا قادر

يا قادر

62K views

غريبه

غريبه

14K views

Songs I Love 80s - 90s

Songs I Love 80s - 90s

2.8K views

جديد

جديد

32K views

video

video

684 views

Lebanon 2025

Lebanon 2025

959 views

خالد

خالد

168K views

Iraqi

Iraqi

1.3M views

موسيقى من إيلينا في مصر

موسيقى من إيلينا في مصر

10K views

اغاني طرب زمان

اغاني طرب زمان

37K views

summer 2025

summer 2025

9.2K views

منوعات

منوعات

3M views

Arabic

Arabic

18K views

عراقي

عراقي

431 views

سبانكو

سبانكو

1K views

Arabic

Arabic

4.1K views

خالد

خالد

11K views

Choice

Choice

53K views

نووي

نووي

4.1K views

Oriental playlist

Oriental playlist

1.1M views

favorite song

favorite song

78K views

arabe douce

arabe douce

2.6K views

Warm Up Pop

Warm Up Pop

167K views

مهرجانات

مهرجانات

50K views

طرب

طرب

35K views

Oldies

Oldies

912 views

عبق الماضي

عبق الماضي

88K views

منوع

منوع

85K views

اغاني

اغاني

136K views

Arabic song

Arabic song

37K views

Breakup

Breakup

25K views

خليجي جديدي

خليجي جديدي

942K views

جزيره البطل

جزيره البطل

188 views

ورود

ورود

5.9K views

مغربي

مغربي

52K views

ادوية

ادوية

9.9K views

اغاني رائجة

اغاني رائجة

462 views

طراب كينغ

طراب كينغ

445 views

أغاني أصيلة

أغاني أصيلة

123K views

Old Arabic

Old Arabic

315K views

Arabic

Arabic

226K views

جميل ورايق

جميل ورايق

706 views

بخ بخ بخ عو

بخ بخ بخ عو

49K views

تسعينات

تسعينات

8.5K views