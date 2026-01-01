J-Pop

73 playlist(s)

JAPANIQUE

JAPANIQUE
J-Hits!

J-Hits!
Boys Group Japan

Boys Group Japan
Idol Japan

Idol Japan
SSW

SSW
Catch Up Japan

Catch Up Japan
Replay Japan

Replay Japan
Japan Big Hits

Japan Big Hits
Sing-along J-Pop

Sing-along J-Pop
The Hits: ‘10s Japan

The Hits: ‘10s Japan
Japan Hits: '00s

Japan Hits: '00s
Japan Hits: '70s

Japan Hits: '70s
Japan Hits: '80s

Japan Hits: '80s
Japan Hits: '90s

Japan Hits: '90s
J-Drama TV Hits

J-Drama TV Hits
Japan Ballads

Japan Ballads
Queens of J-Pop

Queens of J-Pop
Karaoke Hits: Japan

Karaoke Hits: Japan
Covers Japan

Covers Japan
Showtime

Showtime
Retake Japan

Retake Japan
Reiwa Era J-Pop

Reiwa Era J-Pop
Teen J-Pop

Teen J-Pop
ノリノリ邦楽

ノリノリ邦楽

2K views

2025年お気に入り

2025年お気に入り

22K views

プレイリスト

プレイリスト

21K views

懐メロ

懐メロ

56K views

ラッキーフェス

ラッキーフェス

217 views

ドライブ

ドライブ

5.2K views

悲しみ

悲しみ

10K views

お気に入り

お気に入り

62K views

おちつく

おちつく

2.5K views

カラオケ

カラオケ

631 views

かなりいい

かなりいい

4.3K views

好き

好き

8.8K views

懐ソン３

懐ソン３

86K views

アニソン

アニソン

23K views

新しい明日

新しい明日

1.3K views

2025 カラオケリスト

2025 カラオケリスト

9.3K views

2026年アニメ主題歌

2026年アニメ主題歌

7.6K views

Sara Remix

Sara Remix

390 views

最新曲

最新曲

877 views

アイドル

アイドル

173 views

カラオケ

カラオケ

6.8K views

J-ポップ

J-ポップ

15K views

ヒット曲

ヒット曲

422K views

音楽

音楽

73K views

プレイリスト

プレイリスト

743 views

好きなやつ

好きなやつ

157K views

懐かし

懐かし

6K views

ドライブ曲

ドライブ曲

611 views

2025年ハマった曲

2025年ハマった曲

1.6K views

昭和ヒット

昭和ヒット

225K views

最新曲

最新曲

1.1K views

懐メロ

懐メロ

195K views

ファーストテイク

ファーストテイク

139 views

ふせくん選抜プレイリスト

ふせくん選抜プレイリスト

121 views

2026年冬アニメ

2026年冬アニメ

1.9K views

ハマってたやつら

ハマってたやつら

955 views

あたらし

あたらし

325 views

好きな曲

好きな曲

251 views

なつかし

なつかし

293K views

うーんです、

うーんです、

425 views

好きな曲

好きな曲

2.6K views

ドライブ

ドライブ

40K views

いけるカラオケ

いけるカラオケ

1.5K views

らきふぇす

らきふぇす

314 views

みゆき

みゆき

20K views

最新好きな曲

最新好きな曲

54K views

アイドル

アイドル

1.4K views

カラオケ

カラオケ

651 views

人気

人気

22K views

今

568 views